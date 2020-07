Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa decidiu que o pedido de licenciamento relativo ao polémico projeto Portugália Plaza, que previa um edifício em torre, deve ser indeferido e já notificou o requerente, foi hoje anunciado.

Em causa está o projeto de arquitetura de uma empreitada prevista para o quarteirão da Portugália, na freguesia de Arroios, da autoria da empresa ARX Portugal Arquitetos, que previa a construção de um edifício de 60 metros, depois alterado para 49 metros.

A autarquia, liderada pelo PS, entende que "não estão reunidas as condições estabelecidas no Plano Diretor Municipal (PDM) para a excecionalidade da solução em torre que é proposta, nomeadamente porque o edifício não constitui efetivamente um remate de quarteirão, nem pontua o enfiamento de eixos urbanos, conforme exige o Regulamento do PDM", é avançado em comunicado.