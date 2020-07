Actualidade

O consultor António Costa Silva afirmou hoje que as verbas europeias "são exequíveis no quadro dos projetos" do plano de recuperação económica, advertindo que a lentidão do Estado não pode comprometer a execução dos fundos.

Em entrevista ao 'podcast' "Política com Palavra", do PS, António Costa Silva considerou que as verbas europeias, aprovadas na terça-feira no Conselho Europeu "são satisfatórias" e "exequíveis no quadro dos projetos que estão no plano" de recuperação económica.

Por outro lado, o professor e gestor que foi chamado pelo Governo para definir a visão estratégica do plano de recuperação económica, defendeu que as empresas "têm de ser ajudadas a aceder aos fundos europeus" e que o Estado "tem de ser um simplificador, não um complicador".