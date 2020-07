Actualidade

Cerca de 40 pessoas concentraram-se hoje junto da Assembleia da República, em Lisboa, para contestar o Presidente, primeiro-ministro e Governo da Guiné-Bissau, apelando ao parlamento português para rejeitar o que dizem ser "os golpistas".

"O que se passou no último dia 29 de fevereiro foi um golpe de Estado, porque um candidato que não saiu das urnas de forma legítima se apoderou do poder, com a ajuda das forças de segurança, instalou-se no Palácio [Presidencial], e está autoproclamado Presidente da República e nós estamos aqui, a comunidade guineense, revoltados com essa situação", disse à Lusa Mariano Quade, um dos dinamizadores da manifestação, referindo-se a Umaro Sissoco Embaló.

Durante o protesto, os participantes empunhavam cartazes em que criticavam organizações internacionais, como a União Europeia (UE) e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).