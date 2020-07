Incêndios

A Associação dos Profissionais da Guarda considerou hoje que os militares da GNR "não podem ser o bode expiatório" no caso do incêndio que atingiu dois canis ilegais no concelho de Santo Tirso e exigiu "medidas drásticas".

"Quem esteve, desde o primeiro momento a garantir a contenção do incêndio e a preservação da vida dos animais foram os profissionais da GNR e os bombeiros, motivo pelo qual é injusto e inadmissível que o prestígio da instituição e a honra e consideração dos que a servem fique refém de expedientes políticos, sem consequências", refere a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), em comunicado.

A APG exige "medidas drásticas" por parte do Ministério da Administração Interna e pelo Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana que "não sejam letra morta" e "sejam de facto dissuasoras deste tipo de crime".