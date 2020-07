Actualidade

O presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, acusou hoje o Governo de ter mentido sobre o plano de financiamento para a retirada de amianto das escolas e criticou o prazo "reduzido" para a adjudicação das obras.

"As nossas suspeitas confirmaram-se. O valor inscrito no aviso é cerca de metade ou até menos do valor de mercado da substituição das coberturas de amianto. Portanto, aquilo que o Governo anunciou como cobertura a 100% é afinal uma cobertura a menos de 50% do valor real e isto é escandaloso", afirmou o autarca comunista, em declarações à agência Lusa.

Em causa está o facto de o Governo ter anunciado no início de junho um investimento de 60 milhões de euros para a retirada de estruturas com amianto das escolas públicas, totalmente assegurado por fundos comunitários, segundo o Plano de Estabilização Económica e Social (PEES).