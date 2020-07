Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que concretiza a transferência de competências na Ação Social, estando previsto um envelope de 61 milhões de euros e pelo menos um técnico transferido do Estado para os municípios.

Na reunião do executivo de hoje, o Governo aprovou dois diplomas relativos à descentralização, um sobre esta concretização na área da Ação Social e outro de prorrogação do prazo de transferência de competências para as autarquias na Educação e na Saúde para 31 de março de 2022.

Aos jornalistas, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, explicou que o decreto-lei que transfere competências para os municípios no âmbito da Ação Social "reveste-se de grande importância", uma vez que "era o último diploma setorial que faltava aprovar daqueles que estão previstos na lei-quadro".