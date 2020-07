Actualidade

Um grupo de moradores de Miramar, Vila Nova de Gaia, reafirmou hoje preocupação face ao projeto da Infraestruturas de Portugal (IP) de renovação do troço ferroviário naquele local, apelando à redução ao mínimo do impacto da obra na paisagem.

"Sabemos que é inevitável alterar alguma coisa. Sabemos que a segurança e o objetivo de redução de acidentes estão acima de tudo. Mas o que pedimos é: este túnel [referindo-se ao que consta do projeto original da IP] não. É muito betão e não contempla uma paisagem característica e única que tem árvores centenárias", referiu Alexandra Camacho, do grupo "Amigos de Miramar".

Na quarta-feira a IP tornou público que a renovação do troço entre Espinho e Vila Nova de Gaia da Linha do Norte foi adjudicada por 55,3 milhões de euros, depois de ter recebido visto do Tribunal de Contas (TdC).