Actualidade

O ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos Sérgio Amaral traçou hoje uma perspetiva de "incompatibilidade de agendas" políticas entre os dois países e mais "isolamento brasileiro" se Joe Biden for eleito Presidente em novembro.

O embaixador do Brasil em Washington de 2016 a 2019 acrescentou que a reeleição do republicano Donald Trump como Presidente pode traduzir-se em "continuidade", mas "desconforto" para o Brasil, devido à guerra comercial com a China e que, em última análise, pode provocar a procura de novas alianças e uma "mudança no equilíbrio do poder num mundo multilateral".

Para Sérgio Amaral, que falou hoje para a organização Americas Society, os dois países irão passar um "ponto de viragem" em 03 de novembro, dia das eleições presidenciais nos Estados Unidos.