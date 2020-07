Actualidade

A Fundação Calouste Gulbenkian anunciou hoje o apoio de 125 mil euros à apresentação de projetos culturais portugueses, em oito instituições francesas, envolvendo artistas como Andreia Santana, Ângela Ferreira, Francisco Tropa, Isabel Carvalho, João Fiadeiro e Sandra Rocha.

Entre os projetos apoiados, que envolvem "mais de uma dúzia de criadores nacionais", está também uma mostra coletiva relacionada com os movimentos de libertação de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, com obras de Filipa César, Daniel Barroca, Fernando Calhau e Ana Hatherly, entre outros autores.

Os apoios concedidos resultam do concurso lançado pela Delegação da Fundação Gulbenkian em França, com o objetivo de "incentivar a visibilidade da criação portuguesa, no seio das instituições artísticas daquele país", lê-se no comunicado da fundação, hoje divulgado.