Actualidade

A quinta edição da bienal Contextile vai decorrer entre 05 de setembro e 25 de outubro, em Guimarães, dedicada ao "Território e memória", um "exercício de teimosia" que se "adaptou" aos tempos de pandemia, ganhando ênfase a parte virtual.

Apresentada esta tarde e com um orçamento a rondar os 150 mil euros, a Bienal de Arte Têxtil Contemporânea destaca como maiores atrativos uma exposição internacional com 58 obras de 50 artistas oriundos de 29 países, selecionados por um júri internacional, artistas convidados como Magda Sobon e Stephen Schfield e residências artísticas de oito convidados, conjugando com o trabalho educacional através do "Emergências: Educação e Criação têxtil", que convida escolas artísticas com disciplinas têxteis a produzir trabalhos de arte têxtil.

A programação destaca ainda "Projetos Satélite", como uma mostra de cinema ao ar livre, "Rewind & Play", quatro sessões com curadoria de Luísa Alvão com filmes que "estimulam uma reflexão a partir de um diálogo entre o território têxtil do Vale do Ave, com universos industriais têxteis de outras partes do mundo", "Love and Loss", uma 'performace' multimédia, "Encontro Expansão", uma instalação nos tanques de Couros, e as "Textile Talks", presenciais e 'online'.