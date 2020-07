Covid-19

As propostas de Orçamento Suplementar e Plano de Investimentos apresentadas pelo Governo da Madeira para 2020 foram hoje aprovadas, em votação final global, com os votos favoráveis de PSD e CDS, abstenção de PS e JPP e contra do PCP.

Os documentos foram debatidos na especialidade no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal, tendo depois decorrido a votação final global.

O Orçamento Suplementar da Madeira estabelece um reforço de 287,7 milhões de euros face ao valor aprovado para 2020, passando de 1.743 milhões de euros para 2.030 milhões, de forma a fazer face às consequências da crise pandémica da covid-19.