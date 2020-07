Actualidade

A quarta revisão do Regimento da Assembleia da República foi hoje aprovada em votação final global com os votos favoráveis de 175 deputados e contra de outros 51.

A mesa da Assembleia da República não anunciou nem as bancadas que votaram a favor e contra, nem os deputados de PSD e PS que votaram desalinhados dos seus grupos parlamentares e que terão sido menos do que na avocação relativa ao fim dos debates quinzenais.

Depois desse artigo ter sido avocado para plenário e aprovado apenas com votos favoráveis de PS e PSD (com 40 'desalinhados' nas duas bancadas) e contra dos restantes partidos e deputados, o texto global do regimento revisto foi aprovado e entrará em vigor em 01 de setembro, numa votação que exigia maioria absoluta dos deputados presentes e com recurso a votação eletrónica.