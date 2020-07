Actualidade

O músico português David Fonseca edita na sexta-feira "Lost and Found", álbum composto por 'lados B' e raridades, "canções espalhadas por gavetas" ao longo da carreira, anunciou o próprio.

Num comunicado partilhado no seu 'site' oficial, bem como nas contas nas redes sociais, David Fonseca anuncia que "Lost and Found - B Sides and Rarities" se estreia em 24 de julho de 2020.

"É uma porta diferente para o meu universo musical, a dar para um salão de artefactos e peças raras que andaram perdidas durante muito tempo. Agora que as encontrei, convido-vos a entrar. Sejam bem-vindos!", refere o músico, cujo álbum mais recente, "Radio Gemini", data de 2018.