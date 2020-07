Actualidade

Uma proposta do BE que recomenda ao Governo a tomada de medidas para alargar a oferta dos serviços de programa do serviço público na televisão digital terrestre (TDT) foi aprovada hoje pelo parlamento.

No projeto de resolução do BE, pode ler-se que o BE propõe à Assembleia da República que recomende ao Governo que "tome as medidas necessárias para alargar a oferta de serviços de programa do serviço público de televisão na televisão digital terrestre [TDT]".

O projeto foi aprovado com votos favoráveis do BE, PCP, PEV, PAN, IL, PS e as deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira, e a abstenção do PSD, CDS-PP e Chega.