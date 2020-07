Covid-19

A Assembleia da República recomendou hoje ao Governo a adoção de um programa excecional de recuperação económica e de apoio social para o município de Ovar, para minimizar os impactos da cerca sanitária neste concelho devido à covid-19.

Votaram a favor da recomendação o PSD, o CDS-PP, o PAN, o Chega, o partido Os Verdes, o BE e o PCP, assim como seis deputados do PS. Os restantes socialistas e a Iniciativa Liberal abstiveram-se.

No diploma, os deputados consideram que o combate à pandemia em Ovar, no distrito de Aveiro, se "reveste de características próprias e mais gravosas devido à cerca sanitária" a que esteve sujeito, com "especial penosidade" para os cidadãos deste concelho.