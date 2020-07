Actualidade

A CP - Comboios de Portugal espera perturbações na circulação a partir do final do dia de hoje, e até à manhã de sábado, devido à greve de trabalhadores das bilheteiras e revisores, convocada para sexta-feira.

"A greve abrange o dia 24 de julho, mas o impacto na circulação poderá estender-se para além desse período, sendo expectável ocorrerem, já a partir de hoje, com especial incidência no final do dia, e ainda durante a manhã de 25 de julho, supressões de comboios", informou a transportadora ferroviária, em comunicado enviado à comunicação social.

Antes, numa nota aos utentes, a CP já tinha avisado que "por motivo de greve convocada por organização sindical preveem-se supressões de comboios a nível nacional em todos os serviços no dia 24 de julho", avisou a CP.