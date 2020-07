Covid-19

África registou um recorde de 834 mortos em 24 horas devido à covid-19, com o total a subir para 16.434, tendo mais de 770 mil infetados, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de casos positivos subiu para 770.300, mais 23.808 nas últimas 24 horas, também um dos valores diários mais elevados, havendo 436.698 pessoas recuperadas, mais 39.917, igualmente um recorde.

A África Austral regista o maior número de casos (410.457) e de mortos (6.253), mais 13.848 casos e 581 mortos nas últimas 24 horas, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais infetados e mais mortos em todo o continente, com 394.948 casos (mais 13.150) e 5.940 vítimas mortais (mais 572).