Covid-19

A França confirmou 1.062 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o maior aumento desde o final de maio no país, indicou a Direção-Geral da Saúde francesa.

Segundo a entidade, "a situação epidemiológica foi marcada por um aumento no número de casos" esta quinta-feira, com um aumento de 26% dos casos esta semana. No total, a França confirmou 179.338 casos desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas foram registadas 10 mortes associadas à covid-19 em meio hospitalar, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 30.182. Do total de mortes, 19.666 foram registadas nos hospitais.