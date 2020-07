Actualidade

O parlamentou aprovou hoje em plenário o projeto de lei que suspende os prazos de caducidade dos contratos temporários dos docentes e investigadores do ensino superior.

A iniciativa legislativa do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, BE, PCP, PEV, PAN, Chega e das deputadas não-inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues, a oposição do PS, e a abstenção do CDS-PP e Iniciativa Liberal.

No texto original, o PAN sublinha que muitas atividades letivas no ensino superior só podem funcionar em regime presencial e, por isso, tiveram de ser adiadas devido à pandemia de covid-19, apesar de os contratos a termo certo de muitos docentes terminarem entretanto.