Actualidade

O parlamento aprovou hoje em votação final global e apenas com votos a favor do PS e PSD uma iniciativa dos sociais-democratas que reduz os debates sobre matéria europeia com o primeiro-ministro em plenário para dois por ano.

O texto final apresentado pela Comissão de Assuntos Europeus, com base num projeto-lei do PSD, altera a lei relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, e foi aprovado com a abstenção da deputada não inscrita Cristina Rodrigues e votos contra dos restantes partidos e deputados.

O diploma passa a prever a realização de um debate semestral em sessão plenária "com a participação do primeiro-ministro, iniciado pela sua intervenção, para preparação e avaliação dos Conselhos Europeus a realizar em cada presidência, sem prejuízo da realização de debate adicional, a pedido da Comissão de Assuntos Europeus, quando circunstâncias excecionais o justifiquem".