Covid-19

A alta-comissária contra a covid-19 da Guiné-Bissau, Magda Robalo, disse hoje que a pandemia fez aumentar a pobreza no país e agradeceu aos países europeus que "conspiraram para fazer o bem e salvar vida".

Magda Robalo disse que a pandemia fez acentuar problemas como a violência baseada no género, a pobreza e o processo de desenvolvimento do potencial humano do país.

A antiga ministra da Saúde falava na cerimónia de entrega pelos embaixadores de Portugal, António Alves de Carvalho, e da União Europeia, Sónia Neto, de um primeiro carregamento de cerca de 45 toneladas de material médico, angariados no âmbito da iniciativa "Equipa Europa", que hoje chegou a Bissau num voo que partiu de Lisboa.