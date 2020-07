Actualidade

O texto que consagra alterações à Lei de Enquadramento Orçamental, incluindo a possível solicitação à Unidade Técnica de Apoio Orçamental análise sobre alterações ao Orçamento do Estado, foi hoje aprovada com votos favoráveis do PS e abstenção do PSD.

Em votação final global, o texto da Comissão de Orçamento e Finanças baseado numa proposta de lei do Governo, mas com várias alterações, foi aprovado com votos a favor do PS, abstenção do PSD e contra do BE, PCP, PAN, CDS-PP, PEV, IL, Chega e das deputadas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.

O CDS-PP anunciou que iria apresentar uma declaração de voto sobre esta votação.