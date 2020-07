Actualidade

A exposição "The Studio", de Jorge Queiroz, é hoje inaugurada na Biblioteca do Museu de Serralves, no Porto, onde são exibidas 21 obras de desenho e pintura e um papel de parede especial.

Um papel de parede criado em 2012 para a exposição "Debaixo das pedras da calçada, a praia!", composto a partir de imagens de cães que o artista Jorge Queiroz fotografou durante um passeio à beira-mar, é o pano de fundo de toda a nova exposição "The Studio", onde estão em exibição 21 obras do artista - 21 desenhos em papel e um pintura em tela.

"Jorge Queiroz é um artista que dedica muita atenção à forma como as suas exposições são montadas, e quando falei ao Jorge surgiu a ideia de criar algum encenação na apresentação da exposição e daí a ideia do papel de parede. O papel de parede é uma obra também na exposição. É uma obra que o Jorge Queiroz fez em 2012 para uma exposição que apresentou na Fundação Carmona e Costa [em Lisboa]", explicou a curadora Isabel Braga, na conferência de imprensa esta tarde em Serralves.