Qualidade do ar

Portugal tem boas políticas sobre a qualidade do ar, mas falha noutros aspetos, como a sua concretização e acompanhamento, falta de recursos e falta de informação, segundo uma auditoria à qualidade do ar feita pelo Tribunal de Contas (TdC).

De acordo com o documento hoje divulgado, Portugal tem políticas sobre a qualidade do ar, como a Estratégia Nacional para o AR (ENAR 2020), que são consistentes com os compromissos internacionais, mas no entanto o conjunto de medidas não é "suficientemente concretizado, não é objeto de acompanhamento, o seu custo não é claro, não existe um orçamento de suporte às medidas e o correspondente financiamento sofre limitações".

"A coordenação das políticas foi limitada e não há informação sobre o acompanhamento da política de qualidade do ar por parte do Sistema Nacional de Políticas e Medidas, não sendo possível apurar o grau de implementação das medidas constantes da ENAR 2020, designadamente as destinadas à diminuição das emissões atmosféricas nos vários setores", conclui a auditoria.