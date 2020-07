Venezuela

Uma sondagem realizada pela organização não governamental Observatório Venezuelano de Violência (OVV) revelou que sete em cada dez pessoas não confia na proteção dos organismos policiais da Venezuela.

Os resultados da "Sondagem Nacional de Violência e Letalidade Policial - Venezuela 2020" foram apresentados esta quinta-feira durante um fórum virtual, no qual participaram familiares próximos das vítimas da violência policial nos estados de Zúlia e Lara.

Segundo o OVV, a sondagem foi feita a nível nacional, através de um questionário impresso, e abrangeu 1.200 lares, com a participação de um membro do núcleo familiar com mais de 18 anos de idade.