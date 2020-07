Covid-19

Os militares australianos vão ser chamados para reforçar os esforços de rastreio de contactos de infetados ou de suspeitos de infeção com o novo coronavírus no estado de Victoria, anunciaram hoje as autoridades.

Se uma pessoa que tenha sido diagnosticada recentemente com covid-19, ou um caso suspeito, não responder ao telefonema das autoridades duas vezes, os militares acompanharão um funcionário dos serviços de saúde até à casa da pessoa em causa para uma entrevista de localização de contactos.

Qualquer pessoa que não esteja em casa deverá ser multada por violar a quarentena enquanto aguarda um resultado negativo do teste.