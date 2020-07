Actualidade

O Irão acusou Israel de tentar intercetar um avião de passageiros que ligava Teerão a Beirute, quando sobrevoava a Síria, mas os EUA alegaram tratar-se de uma "inspeção visual" realizada por um dos seus caças.

A televisão estatal iraniana mostrou um vídeo de passageiros a gritar enquanto um avião Mahan Air iraniano parecia tentar escapar de pelo menos dois aviões de combate.

"Enquanto o avião [iraniano] estava no céu sobre a Síria, o avião de combate do regime sionista aproximou-se do avião da Mahan Airlines", informou a televisão pública iraniana.