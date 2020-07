Actualidade

A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o principal índice (PSI20) a cair 0,68% para 4.507,70 pontos, depois de ter encerrado a última sessão a subir, em contraciclo com as principais praças europeias.

Na quinta-feira, o PSI20 fechou a ganhar 0,64% para 4.538,69 pontos, com a NOS a liderar os ganhos.

Das 18 cotadas que integram atualmente o PSI20, 13 desceram, quatro subiram e uma ficou inalterada.