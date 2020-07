Actualidade

A dupla Fado Bicha, de Lila Fadista e João Caçador, vai ser a responsável pelo espetáculo de abertura da 22.ª edição do Festival Internacional de Teatro de Setúbal, que decorre de 21 a 29 de agosto, nesta cidade.

"O festival vai abrir no Jardim Multissensorial das Energias, com o Fado Bicha. Não é teatro, mas é fado espetáculo, interpretado por pessoas da comunidade LGBT [Lésbicas, 'Gays', Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgénero], que acreditam que o fado foi estigmatizado durante muito tempo - o marialva e coisas do género -, e que nunca refletiu a condição que eles têm, que eles representam", disse à agência Lusa o diretor do festival.

"É um espetáculo alternativo", acrescentou José Maria Dias, que também dirige o Teatro Estúdio Fontenova, de Setúbal, lembrando que o Festival Internacional de Teatro sempre teve a preocupação de apresentar "coisas novas".