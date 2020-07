Actualidade

O ex-ministro da Defesa de Angola Kundi Paihama morreu na madrugada de hoje, por doença, informou a vice-presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), Luísa Damião.

O general Kundi Paihama, uma das figuras emblemáticas do MPLA, era natural da província da Huíla e morreu hoje aos 75 anos.

Sobre a morte de Kundi Paihama, a vice-presidente do partido no poder disse que o MPLA perde "um intrépido militante defensor de causas nobres que sempre serviu a pátria com muita dedicação e determinação".