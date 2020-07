Estado da Nação

O presidente do PSD avisou que Portugal "já fez asneiras a mais" e pediu hoje garantias de que não haverá "mais 'negócios da China'" no investimento na produção de hidrogénio, que classificou como "projeto extremamente perigoso".

"Nós não temos condições para aventuras nem para ideias megalómanas", defendeu Rui Rio, na sua pergunta ao primeiro-ministro, António Costa, no arranque do debate do estado da nação no parlamento.

A intervenção inicial de Rio foi totalmente dedicada a este assunto, à exceção de uma pequena ironia sobre a intervenção inicial de António Costa, em que este apelou à esquerda para uma base de entendimento sólida.