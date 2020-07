Estado da Nação

O líder do PCP deixou hoje sem resposta direta o apelo do primeiro-ministro para uma base política "de entendimento sólida e duradoura", insistindo na necessidade de uma política "de esquerda" e "patriótica"

"O caminho para um país mais desenvolvido e mais justo exige uma política de esquerda e patriótica", afirmou Jerónimo de Sousa numa pergunta a António Costa no debate do estado da nação, no parlamento, em que também fez críticas ao PS por ter recusado o suplemento de penosidade e risco para os trabalhadores da função pública.

Para Jerónimo, foi um "péssimo sinal dado pelo PS", com "a cambalhota" de recusar o suplemento e acusou os socialistas de, apesar das palavras de elogio aos trabalhadores, "soçobrem aos critérios do Ministério das Finanças".