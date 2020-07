Actualidade

Luanda, 24 jul 2020 (Luanda) - O Tribunal Constitucional (TC) de Angola deu razão ao ex-ministro Higino Carneiro e declarou extintas as medidas de coação pessoal que lhe tinha sido impostas, considerando que o Tribunal Supremo violou "o princípio de legalidade"

Higino Carneiro, um general considerado próximo do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos e deputado do MPLA, que foi também ministro das Obras Públicas e é arguido num processo relacionado com suspeitas de má gestão no período em que foi governador da província de Luanda.

No acórdão, relativo a um recurso extraordinário de inconstitucionalidade interposto pelo político, que lhe viu negado um pedido de 'habeas corpus' pela 3ª secção da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, os onze juízes conselheiros dão provimento ao recurso e declaram inconstitucional a decisão anterior.