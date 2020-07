Actualidade

O dirigente da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) disse hoje que há alguns serviços do Estado a propor aos trabalhadores acordos para teletrabalho que "não são sérios" e exige que a matéria seja regulamentada.

"Não é séria a postura de alguns serviços", afirmou à Lusa o líder da Fesap, José Abraão, antes de entrar para a reunião com o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, que hoje volta a receber as estruturas sindicais no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, em Lisboa, para discutirem o teletrabalho.

Segundo José Abraão, está a haver um "aproveitamento" por parte de "alguns serviços" que estão a apresentar acordos para teletrabalho aos funcionários que "penalizam a parte mais débil da relação do trabalho, que é o trabalhador".