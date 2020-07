Estado da Nação

O primeiro-ministro, Antonio Costa, assegurou hoje que "não haverá aeroporto do Montijo" sem se resolver os problemas ambientais detetados no município da Moita, mas sublinhou que o Governo não irá desistir.

A questão foi colocada no debate do estado da nação pelo líder parlamentar do Partido Ecologista "Os Verdes", José Luís Ferreira, que acusou o Governo de estar a ponderar ultrapassar a lei para "passar por cima" das Câmaras que discordam do Governo sobre o futuro aeroporto.

O primeiro-ministro garantiu que o Governo "tem feito um grande esforço negocial", e recordou que ele próprio se reuniu com os presidentes das Câmaras do Seixal e da Moita.