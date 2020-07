Estado da Nação

O CDS-PP acusou hoje o primeiro-ministro de ter descrito um "país das maravilhas" no discurso de abertura do debate do estado da nação, e pediu respostas que ajudem as pequenas empresas a ultrapassar a crise.

"O senhor primeiro-ministro descreveu um país, eu diria, quase das maravilhas. Afetado pela pandemia, mas das maravilhas", afirmou a deputada Cecília Meireles, assinalando que, "segundo a previsão da maior parte dos organismos, a recessão em Portugal provocada pela pandemia vai ser pior do que se estava à espera e pior do que aquela que o Governo previu".

Pior que Portugal "só Itália, Croácia, Espanha e França", insistiu a centrista no debate do estado da nação que decorre na Assembleia da República, vincando que a recessão "não são apenas números, são realidades de muitos trabalhadores que estão em 'lay-off' já a fazerem um sacrifício, e que quando acabar o 'lay-off' provavelmente vão perceber que os seus locais de trabalho não vão conseguir reabrir".