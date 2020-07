Actualidade

O embaixador do Brasil em Luanda admitiu repercussões políticas do conflito que envolve a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Angola, mas salientou que as relações bilaterais não estão em causa.

"Brasil e Angola confundem-se nas suas histórias há mais de 300 anos. As relações são intensas não só a nível oficial, de acordos de cooperação entre governos, mas principalmente a nível das sociedades. Temos uma comunidade brasileira muito produtiva e muito integrada na sociedade angolana", declarou à Lusa Paulino de Franco Carvalho, que considerou que este "pano de fundo das relações bilaterais" não é afetado pelo diferendo da IURD.