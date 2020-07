Covid-19

O presidente da Área Metropolitana de Lisboa (AML) disse hoje ser "provável" a retirada de todas ou de uma parte das freguesias que se encontram em estado de calamidade no âmbito da pandemia, caso a situação continue a evoluir positivamente.

"A evolução que temos tido ao longo das últimas semanas tem sido uma evolução positiva na generalidade dos municípios da área metropolitana e nas várias freguesias. Essa avaliação vai ser feita no início da próxima semana com o Governo. Se for possível registar, ao longo destes dias que ainda faltam, uma evolução positiva, como aquela que temos vindo a registar, o mais provável é de facto a retirada de freguesias da lista da situação de calamidade", avançou Fernando Medina (PS).

O presidente da Área Metropolitana de Lisboa, que falava aos jornalistas à margem do lançamento de uma obra no âmbito do Programa de Renda Acessível em Entrecampos, argumentou que "a situação hoje é significativamente melhor do que aquela que era há umas semanas".