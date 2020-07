Actualidade

Um grupo de 10 atletas portugueses de corridas de 'trail' está a realizar cinco maratonas em cinco serras nacionais, no âmbito de uma ação solidária que pretende ajudar 25 crianças com doenças raras, problemas oncológicos e paralisias.

Iniciada na quarta-feira na serra da Estrela, a iniciativa já percorreu as serras da Lousã e da Freita, faltando apenas "pisar" a serra do Marão, no sábado, e a serra do Gerês, no domingo, onde termina o percurso de 210 quilómetros (km), após trajetos de 42 km por dia.