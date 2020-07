Actualidade

O treinador do Boavista, Daniel Ramos, afirmou hoje considerar "difícil" manter-se no comando técnico da equipa da I Liga de futebol na próxima temporada, "por razões que não interessa adiantar".

Daniel Ramos falava durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Rio Ave, no sábado, às 19.00, no Estádio do Bessa, no Porto, para a 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol desta época.

Num primeiro momento, o técnico 'axadrezado' disse que, "infelizmente", não irá continuar e depois foi menos categórico quando instado a confirmar se tal posição já era oficial, argumentando que no futebol tudo muda rapidamente.