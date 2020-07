Actualidade

Uma estátua de Cristóvão Colombo no Grant Park, em Chicago, nos Estados Unidos (EUA), foi derrubada esta madrugada, uma semana depois de manifestantes que tentavam a remoção do monumento ao explorador terem entrado em confrontos com a polícia.

As equipas usaram uma grua para remover a estátua do pedestal, enquanto uma pequena multidão se reunia para assistir. A multidão aplaudiu e os carros que passavam buzinaram quando a mesma foi retirada, por volta das 03:00 locais (09:00, em Lisboa).

Os planos para remover a estátua foram divulgados pela primeira vez na quinta-feira à noite, pelo jornal Chicago Tribune, depois de várias horas de discussões verbais acesas entre os apoiantes e opositores da mesma.