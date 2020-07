Actualidade

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, disse hoje que a região não vai pagar a prestação de 48 milhões de euros da dívida ao Estado que vence na segunda-feira, porque o Orçamento Suplementar foi "promulgado a tempo".

"Falei com o chefe da Casa Civil do senhor Presidente da República e o senhor Presidente da República garantiu que o Orçamento [Suplementar] ia ser promulgado e publicado a tempo", explicou, à margem de uma visita às instalações do Comando Operacional da Madeira, no Funchal.

Na semana passada, o governante madeirense, que lidera o executivo de coligação PSD/CDS-PP, afirmou que a região estava determinada a cumprir o que fora deliberado na Assembleia da República ao abrigo do Orçamento Suplementar, pelo que não pagaria em 27 de julho a prestação de 48 milhões de euros (30 milhões de capital e 18 milhões de juros) do empréstimo contraído em 2012, no valor de 1.500 milhões de euros, para fazer face a uma dívida pública de 6.300 milhões de euros.