Actualidade

A Quinta da Comenda, em São Pedro do Sul, acolhe o ciclo "Lidairada na Comenda", entre 15 de agosto e 12 de setembro, com concertos de Tó Trips, Lula Pena, a harpista Angelica Salvi e as Vozes de Manhouce.

O ciclo, organizado entre a Quinta da Comenda, a Associação Fragas Aveloso e a The Portuguese Conspiracy, conta com bilhetes a dez euros e as receitas revertem para artistas e respetivas equipas técnicas, anunciou hoje a organização do evento.

O arranque da iniciativa será a 15 de agosto, com concerto da cantautora Lula Pena, que lançou em 2017 o álbum "Archivo Pittoresco", seguindo-se, no dia 29, atuação do guitarrista Tó Trips, que formava com o contrabaixista Pedro Gonçalves os Dead Combo.