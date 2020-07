Actualidade

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, frisou hoje a importância da equipa não sofrer golos diante do FC Porto para vencer os 'dragões' e almejar ainda o terceiro lugar da I Liga de futebol.

"Estamos muito satisfeitos por estarmos ainda na luta pelo terceiro lugar e, agora, temos que fazer a nossa parte, vencer o FC Porto, e esperar uma derrota do Sporting" diante do Benfica, disse, lembrando as condições para que isso aconteça.

Para Artur Jorge, poder ganhar três vezes ao FC Porto na mesma época depois dos triunfos no Dragão, para o campeonato (2-1), e na Taça da Liga (1-0, em casa), "não é muito relevante", centrando o seu foco apenas na meta do terceiro lugar.