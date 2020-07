Actualidade

O treinador do FC Porto garantiu hoje que "os três pontos é o único objetivo" no jogo com o Sporting de Braga, na última jornada da I Liga de futebol, sem poupanças para a final da Taça de Portugal.

Com a conquista do título nacional já garantida, o FC Porto defronta, na última ronda da prova, a equipa bracarense e, apesar de anda ter mais um jogo para defrontar esta época (a final da Taça de Portugal, frente ao Benfica), Sérgio Conceição admitiu que não vai "poupar jogadores já a pensar no próximo jogo", garantindo que vai "fazer entrar o melhor onze que dê garantias de conquistar os três pontos".

O técnico dos 'dragões' abordou também a pressão que ambas as equipas sentem para vencer o jogo, ambas com objetivos diferentes.