Actualidade

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) instaurou 512 inquéritos em 2019, destacando-se os 116 por suspeitas de branqueamento de capitais, 58 por crimes fiscais, 39 por crimes associados futebol e 27 por corrupção.

Estes dados constam do Relatório Síntese do Ministério Público (MP) referente a 2019, que indica também que o Ministério Público registou 451.154 novos inquéritos, dos quais 186.733 contra desconhecidos que, somado aos 175.457 transitados do período anterior, soma 626.611 inquéritos movimentados.

De entre os inquéritos instaurados no DCIAP em 2019 destaca-se os que tiveram como objeto factos passíveis de configurarem branqueamento de capitais (116 inquéritos), crimes fiscais (58), crimes associados ao desporto - futebol (39), corrupção e crimes conexos (27), tráfico de droga (25), criminalidade violenta e organizada (6) e violação de segredo outros seis.