Estado da Nação

A ministra de Estado e da Presidência afirmou hoje que o Governo combaterá a crise com recursos e instrumentos "inéditos", mas a advertiu que a recuperação não se fará só num ano com um Orçamento.

Esta mensagem foi transmitida por Mariana Vieira da Silva no encerramento do debate sobre o estado da nação, na Assembleia da República, num discurso em que se referiu à forma como o Governo respondeu ao choque provocado pela pandemia da covid-19 e em que procurou definir os desafios que se colocam ao país em termos de recuperação económica e social.

"Com o histórico acordo aprovado no Conselho Europeu no início desta semana estão criadas as condições para que a resposta à crise seja apoiada por instrumentos e recursos inéditos. Inédito na sua forma e inédito na sua dimensão. Inédito também na responsabilidade que nos traz a todos", defendeu Mariana Vieira da Silva.