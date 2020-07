Covid-19

As dádivas de sangue caíram apenas 7% no primeiro semestre de 2020 face ao período homólogo de 2019, apesar da pandemia de covid-19, anunciou hoje a presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), Maria Antónia Escoval.

Segundo os dados apresentados no lançamento da campanha "Dê Sangue - Ajude a Vida a Vencer", no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, verificou-se um total de dádivas nos primeiros seis meses de 2020 de 82.285, ou seja, menos 6.216 do que as 88.501 no mesmo tempo no ano anterior. Quanto aos dadores, foram registados 100.737 dadores no primeiro semestre (104.772 em 2019), dos quais 8.861 doaram pela primeira vez (9.395 em 2019), traduzindo quebras de 3,9% e 5,7%, respetivamente.

Considerando globalmente os resultados "muito bons", Maria Antónia Escoval salientou as quebras significativas de dádivas em março e abril deste ano, período em que vigorou no país o estado de emergência. Com efeito, em março a descida atingiu os 33,9% (menos 5.856 dádivas) face a março de 2019, enquanto em abril de 2020 a quebra foi ainda maior em termos relativos, ascendendo aos 36,9% (menos 5.546 dádivas).