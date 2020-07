Covid-19

O ritmo de crescimento económico, na perceção de confiança dos empresários cabo-verdianos, voltou a cair no segundo trimestre deste ano, atingindo o valor mais baixo em quatro anos, segundo o INE.

Segundo o Indicador de Clima Económico, com dados do inquérito à conjuntura aos agentes económicos e divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) cabo-verdiano, num momento de crise generalizada provocada pela pandemia de covid-19, a "conjuntura económica" continua "desfavorável", tal como no primeiro trimestre.

"O ritmo de crescimento económico continua a abrandar no segundo trimestre de 2020, registando o valor mais baixo dos últimos 16 trimestres consecutivos, evidenciando que o clima de negócios é desfavorável", lê-se no documento.