Actualidade

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras (PSD), manifestou hoje "perplexidade" pelo que considera ser o abandono do circuito do Estoril e felicitou o Algarve por acolher o regresso da Fórmula 1 a Portugal.

"A Fórmula 1 está de regresso a Portugal. Parabéns ao Algarve e às suas gentes, que vão contribuir para a projeção da imagem do país no mundo", começa por dizer o autarca, num texto publicado nas redes sociais, que logo depois questiona a estratégia seguida pelo Estado na gestão do circuito do Estoril, que considera ser "um dos míticos autódromos de corridas do mundo".

"Causa-me perplexidade que o Estado esteja a investir num circuito privado quando tem, ele mesmo, à sua guarda, na Parpública, um dos míticos autódromos de corridas do mundo - o Estoril", declara o presidente da Câmara de Cascais, no distrito de Lisboa.